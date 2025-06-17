российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 июня 2025, 18:36 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

За три часа над четырьмя регионами России уничтожили 14 украинских БпЛА

Вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Минобороны России, с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских БпЛА.

Самый серьезный удар пришелся по Калужской области, над которой сбито девять вражеских беспилотников. Еще три БпЛА нейтрализованы в Тульской области, и по одному – над территориями Брянской и Смоленской областей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России проломила эшелонированную оборону ВСУ на участке в ДНР / ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву дронами и ракетами / За ночь над российскими регионами сбили почти 150 БПЛА / Житель Белгородской области погиб после обстрела ВСУ / Зеленский заявил о готовности Киева покупать оружие у США / Россия вернула Украине 6060 тел всушников и готова передать еще 2239 тел / ВС РФ поразили военный завод, учебный центр и инфраструктуру дронов ВСУ / ВС России освободили Ульяновку в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,