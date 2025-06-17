За три часа над четырьмя регионами России уничтожили 14 украинских БпЛА

Вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Минобороны России, с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских БпЛА.

Самый серьезный удар пришелся по Калужской области, над которой сбито девять вражеских беспилотников. Еще три БпЛА нейтрализованы в Тульской области, и по одному – над территориями Брянской и Смоленской областей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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