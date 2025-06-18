Поставил новые задачи: Герасимов проинспектировал группировку «Центр» в зоне СВО

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр» на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ. Судя по распространенным ведомством кадрам, генерал прибыл в расположение войск на вертолете.

В ходе работы на передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности.

По информации ведомства, Герасимов также подвел промежуточные итоги с командованием группировки и поставил задачи по дальнейшим действиям.

Кроме того, он вручил государственные награды военным, которые наиболее отличились при освобождении ДНР от ВСУ. Начальник Генштаба поблагодарил их «за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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