Армия России освободила два поселка в Сумской и Харьковской областях

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новониколаевка в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

По информации ведомства, Новониколаевку освободили подразделения группировки войск «Север», продвигаясь в глубину обороны ВСУ. Долгенькое перешло под контроль российской армии в результате решительных действий подразделений группировки «Запад».

Еще на трех направлениях в зоне СВО российские силы улучшили положение, заняли более выгодные позиции и продолжили вскрывать оборону противника. Так, «Южная» группировка войск атаковала ВСУ в ДНР и улучшила свое тактическое положение. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и ударили по противнику в ДНР. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и бьет врага в ДНР и Запорожской области. Подразделения группировки «Днепр» поразили формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

За сутки потери киевского режима составили до 1315 боевиков ВСУ и иностранных наемников, 18 боевых бронемашин, БМП и бронетранспортеров, 36 автомобилей, 17 орудий артиллерии, две станции РЭБ. Также уничтожены шесть складов боеприпасов.

В то же время авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение цехам производства и сборки ударных БПЛА, местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Силами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube