Российские войска установили контроль над поселком Новониколаевка на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой народной республики», – сказано в сообщении. Накануне военное ведомство заявило об освобождении одноименного села в Сумской области. Поселение взяли под контроль бойцы группировки «Север».

Кроме того, «Центральная» группировка в течение прошедших суток нанесла поражение формированиям восьми бригад ВСУ и нацгвардии Украины у Новосергеевки, Петровского, Гродовки, Красноармейска и Русина Яра в ДНР. В результате уничтожены до 460 украинских боевиков, семь боевых бронемашин, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили до 1365 военнослужащих и десятки единиц техники.

Также сообщается, что авиация, беспилотники, ракетные войсками и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, цеха производства и сборки ударных БПЛА, места их хранения, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Российскими средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 234 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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