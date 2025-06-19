Обмен продолжается: новая группа российских военных вызволена из плена

Россия и Украина в рамках Стамбульских договоренностей от 2 июня провели новый обмен пленными. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Число вызволенных из плена бойцов ВС РФ, как и во всех предыдущих случаях, не уточняется.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Всех освобожденных российских бойцов позже доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

Россия и Украина по итогам переговоров делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня провели уже пять раундов обмена пленными – 9, 10, 12, 14 и 19 июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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