ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным объектам Украины

Российские войска за неделю с 14 по 20 июня нанесли шесть групповых ударов по ВПК и военным объектам Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Для атак использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.
В результате ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ.
Также были разбиты радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников. Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников.
Москва, Наталья Петрова
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