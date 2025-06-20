ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным объектам Украины

Российские войска за неделю с 14 по 20 июня нанесли шесть групповых ударов по ВПК и военным объектам Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Для атак использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.

В результате ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ.

Также были разбиты радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников. Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube