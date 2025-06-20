Состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позднее их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Это был шестой раунд обмена пленными между Россией и Украиной по итогам переговоров делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня. По данным информированного источника ТАСС, состоявшийся обмен был паритетным. До этого Россия и Украина проводили обмены пленными 9, 10, 12, 14 и 19 июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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