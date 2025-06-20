российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 июня 2025, 15:42 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной

Скрин видео Минобороны РФ

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позднее их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Это был шестой раунд обмена пленными между Россией и Украиной по итогам переговоров делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня. По данным информированного источника ТАСС, состоявшийся обмен был паритетным. До этого Россия и Украина проводили обмены пленными 9, 10, 12, 14 и 19 июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным объектам Украины / Над регионами России сбили еще три беспилотника / Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ / Киевский режим опасается своего краха после прекращения войны с Россией / За два часа над тремя регионами России сбили 10 украинских беспилотников / Обмен продолжается: новая группа российских военных вызволена из плена / Сроки третьего раунда переговоров с Киевом скоро озвучат – Захарова / ВС РФ освободили поселок на границе с Днепропетровской областью

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,