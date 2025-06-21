Медведев: на провокацию с «грязной бомбой» Россия ответит Киеву ядерным оружием

В случае провокации с применением так называемой «грязной бомбы» Россия ответит тактическим ядерным оружием. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Накануне президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на ПМЭФ, сказал, что для Украины станет последней ошибкой применение «грязной бомбы» против РФ.

«Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил Глава государства», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Зампред Совбеза добавил, что умолчит о последствиях для будущей жизни и экологии и предложил властям Украины «прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотреть красочный сериал».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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