Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республики. Об этом сообщается в сводке Миноброны России о ходе специальной военной операции.

В ДНР есть два населенных пункта с названием Дылеевка – поселок и село. Оба находятся к северу-востоку от Дзержинска (украинское название – Торецк). Какое именно поселение взяли под контроль российские бойцы, не уточняется. В военном ведомстве отметили лишь, что после завершения зачистки Дылеевки от ВСУ российские войска продолжают наступление в глубину обороны противника.

Также сообщается, что за последние сутки «Южная» группировка войск нанесла удары по личному составу и технике четырех бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Серебрянка, Предтечино, Белая Гора, Выемка, Петровка, Северск, Васюковка, Тихоновка, Заря и Часов Яр в ДНР. В результате были уничтожены более 190 украинских боевиков, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Российские силы продолжают теснить ВСУ практически на всех фронтах спецоперации. Суточные потери противника в общей сложности составили до 1125 военнослужащих. Уничтожены танк, 12 боевых бронемашин, 41 автомобиль и пикап, 14 орудий артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы, а также семь складов боеприпасов.

Вместе с тем, оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объект портовой инфраструктуры Украины, цеха сборки и складам беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Силы ПВО сбили в зоне спецоперации две управляемые авиабомбы JDAM производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 168 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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