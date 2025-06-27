В Мелитополе спецслужбы задержали врача за передачу СБУ данных пациентов

Житель Мелитополя Запорожской области передавал украинским спецслужбам персональные данные пациентов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что житель Мелитополя, являясь сотрудником одного из региональных учреждений здравоохранения, по заданию украинской стороны собирал персональные данные пациентов указанной медицинской организации с целью их последующей передачи противнику», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено дело по статье о госизмене, которая предусматривает наказание до пожизненного срока лишения свободы.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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