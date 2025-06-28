Российские войска взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции на Украине.

Село, которое находится вблизи с границей с Днепропетровской области, освобождено в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток». Надо отметить, что это пятый населенный пункт в ДНР, взятый бойцами группировки за текущую неделю. Ранее Минобороны сообщало об освобождении Дылеевки, Ялты, Новосергеевки и Шевченко.

Также бойцы «Востока» нанесли поражение личному составу и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Полтавки, Малиновки Запорожской области и Камышевахи ДНР. Противник потерял до 210 боевиков, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Тем временем российские силы продолжаются теснить ВСУ на четырех направлениях спецоперации. Группировка войск «Север» и подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю. Группировка войск «Запад» заняли более выгодные позиции. «Центральная» группировка продолжила продвижение в глубину обороны, нанеся удары по ВСУ около Попова Яра, Новоэкономического, Красноармейска, Петровского, Димитрова, Маяка и Муравки ДНР. В ее зоне ответственности противник несет наибольшие потери. ВСУ тут лишились до 505 военнослужащих, двух боевых бронемашин, двух автомобилей и двух орудий артиллерии. Суточные потери украинской армии в зоне СВО составили до 1350 боевиков и десятки единиц техники.

В то же время оперативно-тактическаяя авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склады боеприпасов и материальных средств, цеха производства и сборки ударных БПЛА большой дальности, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Силами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 252 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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