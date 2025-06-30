Россия обладает более современной и эффективной авиацией, чем Украина. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

По словам авторов статьи, все истребители F-16, переданные ВВС Украины, это ранние варианты времен холодной войны. Радиоэлектронное и авиационное оборудование этих самолетов давно устарело, что ставит их в крайне невыгодное положение.

«Это основной фактор, который позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВВС Украины», – говорится в публикации (цитата по «Российской газете»).

Кроме того, отмечает издание, эти самолеты до передачи Украине десятилетиями находились в эксплуатации и теперь требуют существенно больших затрат на техническое обслуживание.

При этом подавляющее большинство российских истребителей значительно новее.

Издание также приводит заявление представителя ВВС Украины Юрия Игната. Он пожаловался, что у России сегодня «есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые летают дальше… у них также есть мощная противовоздушная оборона, которая работает в тандеме с авиацией».

Напомним, накануне Воздушные силы ВСУ Украины констатировали потерю очередного F-16 вместе с пилотом. Истребителем управлял летчик первого класса подполковник Максим Устименко. По данным экспертов, у ВСУ осталось около дюжины американских истребителей F-16.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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