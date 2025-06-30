На территории Украины объявили воздушную тревогу

На территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с опасностью ударов со стороны российских войск. Как следует из данных украинского министерства цифровой трансформации, сигнал об опасности начал звучать в 18:53 мск.
Воздушная тревога сработала в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях.
В течение прошлой недели c 21 по 27 июня российские военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, складам боеприпасов и горючего.
Киев, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»