На территории Украины объявили воздушную тревогу

На территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с опасностью ударов со стороны российских войск. Как следует из данных украинского министерства цифровой трансформации, сигнал об опасности начал звучать в 18:53 мск.

Воздушная тревога сработала в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях.

В течение прошлой недели c 21 по 27 июня российские военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, складам боеприпасов и горючего.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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