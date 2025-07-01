Система ПВО сбила три крылатые ракеты Storm Shadow в зоне СВО

Средства противовоздушной обороны перехватили три крылатые ракеты «Storm Shadow» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными ПБЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными дронами, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах, добавили в оборонном ведомстве.
За минувшие сутки потери киевского режима составили свыше 1365 военнослужащих, танк, шесть броневиков, 43 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов и военно-технического имущества.
Москва, Зоя Осколкова
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