В Херсонской области в результате обстрелов пострадали семь человек

Семь человек получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны Украины за последние сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Верхнем Рогачике ранена женщина, ее госпитализировали в больницу Геническа. В Великих Копанях пострадал мужчина, его доставили в Скадовскую ЦРБ. В Алешках ранены четыре человека. В селе Виноградово дрон сбросил боеприпас на жилой дом, пострадал мужчина.

Кроме того, в результате обстрела повреждена линия электропередачи в Великолепетихском округе. «Без света остались семь сел, в четырех из них свет уже восстановлен. Ремонт продолжается», – добавил Сальдо.

В пяти муниципальных округах атаки ВСУ стали причиной лесных пожаров. Возгорания удалось оперативно потушить.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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