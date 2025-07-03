ВС РФ освободили два села в ДНР и Харьковской области

Под контроль российских войск перешли села Меловое в Харьковской области и Разино в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что первый населенный пункт освобожден подразделениями группировки войск «Север». Второй населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, цех сборки и склад хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, место стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотников самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.

ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации свыше 1305 военнослужащих. Также уничтожены шесть боевых бронемашин, 40 автомобилей, 13 орудий артиллерии, девять станций РЭБ, 9 складов боеприпасов, склад горючего и два склада материальных средств.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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