Россия вернула из плена еще одну группу военнослужащих

В Минобороны России заявили, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих.

«Взамен передана группа военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

Точное число возвращенных в РФ бойцов не раскрывается. Источник ТАСС уточнил, что обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным. На родину, по его данным, также вернулись два жителя Курской области.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже все военные будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Это был восьмой раунд обмена пленными между Россией и Украиной по итогам переговоров делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня. До этого Москва и Киев проводили обмены пленными 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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