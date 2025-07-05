За минувшие сутки российские войска улучшили положение на фронтах специальной военной операции, где потери противника составили порядка 1 265 военнослужащих. Как следует из сводки Министерства обороны РФ, нанесены также удары по инфраструктуре военных аэродромов и разгромлены установки комплекса Patriot.

Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой заняли более выгодные рубежи и позиции. При этом было нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Бойковка, Красноармейск, Гродовка в Донецкой Народной Республике и Новопавловка в Днепропетровской области.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и пять орудий полевой артиллерии.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил РФ разгромлены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США. Также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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