Средства ПВО за ночь уничтожили 120 украинских беспилотников над регионами России

Сегодня ночью киевский режим предпринял новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, всего за ночь сбито 120 аппаратов над 11-ю регионами.
Самый мощный удар пришелся на Брянскую область, над которой сбили 30 беспилотников, и Курскую область, где нейтрализовано 29 БпЛА.
Остальные беспилотники были нейтрализованы в других регионах центра, юга и северо-запада России:
- 18 – над территорией Орловской области,
- 17 – над территорией Белгородской области,
- 13 – над территорией Тульской области,
- 4 – над территорией Калужской области,
- 3 – над территорией Ленинградской области,
- 2 – над территорией Смоленской области,
- 2 – над территорией Новгородской области,
- 1 – над территорией Тверской области,
- 1 – над акваторией Азовского моря.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз со своей стороны сообщил, что после ударов пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на местах», – отметил он в своем телеграм-канале.
В других регионах последствия атаки ВСУ уточняются.
Москва, Анастасия Смирнова
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