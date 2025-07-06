Средства ПВО за ночь уничтожили 120 украинских беспилотников над регионами России

Сегодня ночью киевский режим предпринял новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, всего за ночь сбито 120 аппаратов над 11-ю регионами.

Самый мощный удар пришелся на Брянскую область, над которой сбили 30 беспилотников, и Курскую область, где нейтрализовано 29 БпЛА.

Остальные беспилотники были нейтрализованы в других регионах центра, юга и северо-запада России:

18 – над территорией Орловской области,

17 – над территорией Белгородской области,

13 – над территорией Тульской области,

4 – над территорией Калужской области,

3 – над территорией Ленинградской области,

2 – над территорией Смоленской области,

2 – над территорией Новгородской области,

1 – над территорией Тверской области,

1 – над акваторией Азовского моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз со своей стороны сообщил, что после ударов пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на местах», – отметил он в своем телеграм-канале.

В других регионах последствия атаки ВСУ уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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