Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В частности, подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области, а также нанесли удары по ВСУ в районах Глушковки, Новосергеевки, Купянска, Низшего Соленого в этом же регионе. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Также уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов.

Вместе с тем в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Поддубное в ДНР. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Общие потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили почти 1 200 военнослужащих.

При этом силами дальней и оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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