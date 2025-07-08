ВС РФ продвинулись на пяти направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Бойцам ВС РФ удалось продвинуться на пяти направлениях и нанести поражение формированиям врага в ДНР, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области в районах Новоивановки, Новой Сечи, Кондратовки, Юнаковки, Садкоа и Варачино, а также в районах Малого Бурлука, Гатища и Волчанска в Харьковской области.

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск в Харьковской области, Среднее, Зеленая Долина и Торское в Донецкой Народной Республике.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах Звановки, Катериновки, Серебрянки, Северска, Часова Яра, Белой Горы, Константиновки, Щербиновки и Александро-Шультино в ДНР.

Центральная группировка войск улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино в ДНР.

Бойцы Восточной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах Воскресенки и Карла Маркса в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» бьют по формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское, Новоданиловка в Запорожской области, Садовое и Антоновка в Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 202 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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