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Среда, 9 июля 2025, 14:30 мск

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Армия России освободила поселок Толстой в ДНР

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ удалось взять под контроль поселок Толстой. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле и Воскресенка в ДНР, Темировка, Ольговское, Малиновка и Полтавка в Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены девять управляемых авиабомб, четыре реактивных снаряда HIMARS и 226 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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