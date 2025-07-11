Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации и освободили село Зеленая Долина. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике», – говорится в сообщении.

Таким образом, в период с 5 по 11 июля ВС РФ взяли под контроль шесть населенных пунктов: Северная группировка войск освободила Бессаловку в Сумской области, бойцы «Запада» зашли в Соболевку в Харьковской области, подразделения группировки войск «Центр» освободили Дачное в Днепропетровской области, а Восточная группировка войск заняла Поддубное и Толстой в ДНР.

За неделю потери противника составили свыше 8860 боевиков и наемников, 10 танков, 56 боевых бронированных машин, 350 автомобилей, 107 орудий полевой артиллерии, 95 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 93 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

За неделю средствами ПВО перехвачены управляемая ракета большой дальности «Нептун», 35 управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов HIMARS и 1988 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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