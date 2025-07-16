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Среда, 16 июля 2025, 13:52 мск

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ВС РФ сбили украинский истребитель и освободили еще один поселок в зоне СВО

Фото пресс-службы ОАК

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще один поселок. Кроме того, ВКС России сбили украинский истребитель. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На этом направлении бойцы группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь в ДНР и Темировка в Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 148 районах», – отметили в министерстве.

Помимо этого, уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и израильская радиолокационная станция RADA.

«ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – добавили в МО. Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы и 178 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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