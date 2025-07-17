Москва и Киев в рамках стамбульских договоренностей совершили очередной обмен погибшими военнослужащими. Москва вернула 1000 тел, Киев – 19. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. «Да упокоятся они на родной земле», – добавил он.

Напомним, в рамках заключенных в Стамбуле в ходе второго раунда переговоров «Россия – Украина» Москва взяла на себя обязательства передать Киеву более 6 тысяч тел погибших всушкников и заявила о готовности отдать еще более 2 тысяч трупов. В рамках обмена Украина вернула 78 останков российских бойцов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube