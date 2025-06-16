Россия вернула Украине 6060 тел всушников и готова передать еще 2239 тел

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, передав Украине в общей сложности 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.

«С той стороны получено 78 погибших наших», – написал он в своем телеграм-канале.

Мединский также сообщил, что продолжается обмен пленными, «налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта».

Минобороны РФ со своей стороны заявило, что готово передать Украине еще 2239 тел всушников.

В военном ведомстве отметили, что сегодня российская сторона передала Киеву 1248 тел военных ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего. «Таким образом, Россия выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне. Украинской стороной переданы тела 78 погибших российских военнослужащих», – констатировали в Минобороны.

«Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», – добавили в ведомстве.

По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Россия заявила о намерении вернуть Украине 6 тысяч замороженных тел погибших бойцов ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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