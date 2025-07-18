Армия России за неделю освободила 10 поселков в зоне СВО

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника. За последнюю неделю ВС РФ взяли под контроль 10 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В период с 12 по 18 июля семь поселков освобождены в Донецкой Народной Республике – Петровка, Николаевка, Маяк, Попов Яр, Карла Маркса, Воскресенка и Новохатское.

В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» заняли Малиновку, а группировка войск «Днепр» вошла в Каменское.

В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Дегтярное.

За неделю потери противника составили свыше 8495 боевиков и наемников, три танка, 58 бронеавтомобилей, 359 автомобилей, 91 орудие полевой артиллерии, 79 станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены 80 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

За неделю средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, две управляемые ракеты «Нептун», 28 авиабомб и 1387 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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