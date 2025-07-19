ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным целям на Украине

Сегодня ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на территории Украины.
Как сообщает Министерство обороны России, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.
«Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.
Москва, Анастасия Смирнова
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