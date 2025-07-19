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Суббота, 19 июля 2025, 13:54 мск

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Армия России продвигается в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской области

За последние сутки Вооруженные силы России улучшили положение на фронтах специальной военной операции и продвинулись в глубину обороны противника в Днепропетровской области Украины. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ, в боях уничтожено почти 1 200 украинских боевиков.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Муравка, Зверево, Петровского и Удачное в Донецкой Народной Республике.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании», – уточнили в ведомстве.

В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Ивановка в Днепропетровской области и Зеленый Гай в ДНР.

На этом направлении ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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