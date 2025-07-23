Как прошел третий раунд переговоров в Стамбуле

В Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Как сообщил на брифинге для СМИ глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский, встреча длилась сорок минут. Стороны обсудили проекты меморандумов, представленных в ходе второго раунда.

Как отметил Мединский, изложенные в документах позиции «очень далеки друг от друга».

По его словам, российская сторона предложила сформировать три рабочие группы, которые займутся военными, политическими и гуманитарными вопросами. Украинская делегация согласилась рассмотреть данную инициативу.

В ходе переговоров обсуждался вопрос обмена пленными и телами погибших.

Напомним, что после второго раунда стамбульских переговоров Россия передала Украине более 7 тысяч тел, получив лишь некоторое количество в ответ. Россия готова передать еще 3000 тел, сроки пока не оговорены, украинской стороне необходимо подготовиться.

Кроме того, завершился большой обмен пленными, по 1200 человек, в том числе по 250 – вернулись 23 июля, через Белоруссию. Россия предложила обменять еще по 1200 человек. Снова прозвучала идея прекратить на некоторых участках линии боевого соприкосновения огонь для сбора тел. В прошлый раз по этому поводу договориться не удалось.

Мединский обратил внимание, что Киев еще должен прояснить статус удерживаемых на Украине мирных жителей Курской области. Россия готова обменять их на взятых в плен военных ВСУ.

Глава российской делегации также заявил о несоответствии действительности данных о якобы удерживаемых в России детях. Ряд указанных в переданных Киевом списках имен принадлежит взрослым. Кроме того, большое количество детей из этого списка никогда не было на территории России.

Что касается возможной встречи лидеров РФ и Украины, то, по словам Мединского, она должна поставить точку в переговорах. «Чтобы встреча лидеров состоялась, она должна быть тщательно проработана», – отметил Мединский. «Как у нас говорят, конец – делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла», – добавил он (цитата по «Российской газете»).

Глава делегации РФ отметил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены и выразил надежду, что в будущем состоится четвертый раунд.

Стамбул, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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