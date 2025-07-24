«Прорыва не ждали, но есть позитив»: в Кремле высказались об итогах переговоров с Украиной в Стамбуле

В Кремле не ожидали серьезного прогресса по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, который состоялся вечером 23 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Собственно, прорыва мы не ждали, прорыв вряд ли возможен», – сказал представитель Кремля, сославшись на слова главы российской делегации Владимира Мединского о диаметрально противоположных подходах к проектам меморандума об урегулировании конфликта, которыми Москва и Киев обменялись по итогам второго раунда переговоров 2 июня.

Вместе с тем, указал Песков, предложенная накануне российской стороной повестка направлена на достижение практических результатов. Он назвал российские предложения «конструктивными, конкретными» и нацеленными «именно на предметную работу, которая может привести к достижению конкретных результатов».

Пресс-секретарь президента при этом позитивно оценил обсуждение гуманитарных тем и предложение России о создании трех рабочих групп для работы в онлайн-формате, что, по его мнению, важно для обеих сторон. «Продолжение обменов, и возвращение гражданских лиц <…>, продолжение возвращения тел погибших солдат – это все чрезвычайно важные гуманитарные аспекты, которые, с нашей точки зрения, должны быть на повестке дня», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля также затронул тему возможной встречи лидеров России и Украины, на которой настаивает Киев. По его словам, разговор о саммите на высшей уровне будет возможен только после «проделанной предметной работы», нацеленной на конкретные результаты. Как отметил Песков, Киев разговорами о встрече лидеров пытается «чуть-чуть повозку поставить вперед лошади».

Третий раунд российско-украинских переговоров продолжался 40 минут. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская сторона предложила сформировать три рабочие группы, которые займутся военными, политическими и гуманитарными вопросами. Украинская делегация согласилась рассмотреть данную инициативу. В ходе переговоров обсуждался вопрос обмена пленными и телами погибших. Россия готова передать Киеву еще 3000 тел, сроки пока не оговорены, украинской стороне необходимо подготовиться. Российская сторона также предложила обменять еще по 1200 человек с каждой стороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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