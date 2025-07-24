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Четверг, 24 июля 2025, 13:43 мск

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ВС РФ ночью ударили по военным заводам и объектам энергокомплекса ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на четверг, 24 июля, нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута – «все назначенные объекты поражены».

За прошедшие сутки российские войска также поразили цеха сборки и хранения беспилотников, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 136 районах в зоне проведения специальной военной операции. Удары были нанесены посредством оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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