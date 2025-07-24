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Четверг, 24 июля 2025, 15:28 мск

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Российская армия продвинулась на всех направлениях в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 1,2 тыс. военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Северная группировка войск улучшила тактическое положение в Сумской области и нанесла поражение бригадам противника в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах Плещеевки, Северска, Звановки и Серебрянки в ДНР.

Войска «Центра» улучшили тактическое положение и ударили по формированиям врага в районах Удачного, Родинского, Степановки, Светлого, Полтавки, Красноармейска и Артема в ДНР.

Восточная группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области», – отметили в МО.

За последние сутки киевский режим потерял убитыми и ранеными 1285 боевиков и наемников, танк, 10 броневиков, 43 автомобиля и пикапа, 13 артиллерийских орудий, две радиоэлектронной борьбы, уничтожены 11 складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили шесть управляемых авиабомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун», а также 217 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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