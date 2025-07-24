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Четверг, 24 июля 2025, 20:24 мск

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Армия России подошла вплотную к Димитрову

После освобождения населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике российские войска подошли вплотную к северо-востоку Димитрова (Мирнограду). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«С освобождением поселка Новоэкономическое наши силы подошли вплотную к северо-восточной части Димитрова», – сказал он в комментарии ТАСС.

По словам Кимаковского, освобождение поселка дает возможность усилить огневое давление на группировку ВСУ непосредственно в городе.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР – Новоэкономическое и Зверево.

Донецк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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