Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«На Красноармейском направлении в результате наступательных действий группировкой войск «Центр» освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики», – информирует ведомство.
Другие подробности пока не приводятся. Ранее сегодня Минобороны сообщало, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 1,2 тысячи военнослужащих и десятки единиц боевой техники.
Москва, Анастасия Смирнова
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