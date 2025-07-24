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Четверг, 24 июля 2025, 20:24 мск

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Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«На Красноармейском направлении в результате наступательных действий группировкой войск «Центр» освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики», – информирует ведомство.

Другие подробности пока не приводятся. Ранее сегодня Минобороны сообщало, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 1,2 тысячи военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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