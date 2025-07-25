ВС России нанесли десять групповых ударов по военным объектам Украины

Российские войска в течение недели нанесли десять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам Украины, сообщается в сводке Минобороны РФ.

«С 19 по 25 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами», – сказано в сообщении.

В ходе ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, целью были территориальные центры комплектования ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Помимо этого, уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, добавили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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