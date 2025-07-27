Украине передадут 33 тысячи ударных систем для дронов с ИИ

Американо-германская компания Auterion до конца 2025 года отправит на Украину 33 тыс. ударных систем для беспилотников с искусственным интеллектом. Об этом пишет Financial Times. Поставка будет осуществлена в рамках контракта с Пентагоном на сумму около $50 млн.

Гендиректор компании Лоренц Майер пояснил, что контракт является частью программы правительства США по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, однако он не связан с обсуждаемой лидерами Украины и США «мегасделкой» по вооружениям.

По данным издания, программное обеспечение Auterion уже используется в украинских боевых дронах. Новые поставки, по словам Майера, будут «в десять раз масштабнее» предыдущих. «Мы отправляли тысячи [ударных систем], а теперь отправляем десятки тысяч», – сказал глава компании, указав на беспрецедентность масштабов поставок.

Ранее Зеленский анонсировал «мегасделку» с президентом США Дональдом Трампом по развитию военно-воздушных технологий с применением дронов. Согласно предварительным условиям, США якобы купят у Украины «проверенные в боевых условиях» беспилотники, а Киев взамен приобретет ряд американских вооружений, сообщало американское издание The New York Post.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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