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Четверг, 17 июля 2025, 21:16 мск

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Зеленский анонсировал военную «мегасделку» с Трампом

Архив. Фото: Reuters

Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется на заключение большой сделки с президентом США Дональдом Трампом по развитию военно-воздушных технологий с применением дронов. Об этом сообщает американская газета The New York Post.

«Зеленский заявил, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на прорывном соглашении, которое позволит США и Украине взаимно поддерживать воздушные технологии. Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией», – цитирует публикацию РИА «Новости».

Согласно предварительным условиям, которые приводит американское издание, США якобы купят у Украины «проверенные в боевых условиях» беспилотники, а Киев взамен приобретет ряд американских вооружений.

Киев – Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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