ВС РФ предотвратили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Российские бойцы заметили четыре вражеских катера и немедленно открыли по ним огонь. Боевиков ВСУ прикрывали ударные беспилотники «Байрактар».

«Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери», – рассказал глава региона.

В прошлом году сотрудники ФСБ России совместно с Минобороны предотвратили попытку высадки группы украинских спецназовцев на Тендровской косе для проведения диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Черного моря). Один из диверсантов был захвачен в плен, он сообщил, что операция была спланирована британскими спецслужбами.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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