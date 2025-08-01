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Пятница, 1 августа 2025, 13:13 мск

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ВС РФ нанесли семь групповых ударов по ВПК Украины

Фото Минобороны РФ

Российская армия за неделю нанесла семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«С 26 июля по 1 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Целью атак стали предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства БПЛА и комплектующих к ним, пункты управления беспилотниками дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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