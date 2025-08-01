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Пятница, 1 августа 2025, 13:34 мск

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Российские военные за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска продолжили наступление в зоне спецоперации и за неделю освободили семь населенных пунктов, в том числе город Часов Яр, который был одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в течение недели подразделения группировки войск наступали в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР.

«Южная» группировка войск взяла под контроль город Часов Яр, что открывает ВС РФ путь к освобождению Константиновки и наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли Бойковку, Бельгийку и Новоукраинку в ДНР.

Восточная группировка войск продвинулась в глубину обороны противника и освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР, Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской области.

В общей сложности в период с 26 июля по 1 августа ВСУ потеряли свыше 8,9 тыс. боевиков и наемников, десять танков, 73 боевые бронированные машины, 289 автомобилей, 99 артиллерийских орудий, 82 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 139 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Средствами ПВО перехвачены шесть управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов HIMARS, три снаряда «Vampire», управляемая ракета «Нептун» и 1446 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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