За вечер перехвачено 66 украинских беспилотников

накануне за вечер силами ПВО было перехвачено 66 украинских беспилотников. Как сообщает пресс-служба военного ведомства, речь идет о временном промежутке с 17.25 до 22.40 мск. В числе прочего было уничтожено:

16 беспилотников самолетного типа над территорией Орловской области, 13– над территорией Брянской области, 10 – над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, 6 – над территорией Республики Крым, 4 – над территорией Калужской области, 3 – над территорией Курской области, 2 – над территорией Республики Адыгея, 1 – над территорией Тульской области, 1 – над акваторией Черного моря.

Москва, Елена Васильева

