Россия выиграла конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед пятничной встречей президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, сообщает информационное агентство Reuters.

Орбан, который поддерживал тесные связи с Путиным даже после начала СВО, пишет агенство, был единственным лидером Евросоюза, который в понедельник не поддержал совместное заявление о том, что Украина должна иметь свободу самостоятельно определять своё будущее.

«Мы говорим так, как будто в конфликте еще ничего не решено, но это не так. Украинцы проиграли, Россия – выиграла», – заявил Орбан венгерским СМИ.

«Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и каковы будут последствия всего этого», – добавил он.

Москва, Елена Васильева

