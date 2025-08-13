Зеленский летит в Берлин на видеосозвон с Трампом

Владимир Зеленский собирается в Берлин в среду, 13 августа, для участия в видеоконференции с Дональдом Трампом. Об этом сообщил источник в правительстве Германии. Европейские лидеры обратятся к Дональду Трампу с целью убедить его защищать интересы Украины во время запланированной на пятницу встречи с Владимиром Путиным, пишет газета «Фигаро».

Владимир Зеленский и ключевые европейские лидеры, включая Фридриха Мерца, Кира Стармера и Эммануэля Макрона, хотят убедить президента США в необходимости предоставить украинцам возможность «решить своё будущее», заявив, что содержательные переговоры могут проходить только «в контексте прекращения огня или сокращения боевых действий». Они опасаются, что саммит может привести к неблагоприятному для Украины результату после трёх с половиной лет конфликта.

Зеленского все еще не пригласили на Аляску

Как пишет «Фигаро», канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил Дональда Трампа и его вице-президента Дж. Д. Вэнса на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами государств и правительств Франции, Великобритании, Италии, Польши и Финляндии в среду утром. Как сообщил источник в немецком правительстве, украинский лидер даже отправится в Берлин для участия в этих встречах вместе с канцлером. По данным Берлина, основное внимание будет уделено способам «оказания давления на Россию», «подготовке к возможным мирным переговорам» и вопросам, «связанным с территориальными претензиями и гарантиями безопасности».

Однако Владимир Зеленский не был приглашен на саммит на Аляске, где Киев и европейцы опасаются, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут вступить в сговор, чтобы заставить Украину уступить часть своей территории.

Дональд Трамп не выразил определённости в своих ожиданиях от Владимира Путина. Он заявил, что хотел «прощупать почву» и считает «очень уважительным» со стороны своего российского коллеги поездку на американскую территорию. Он также сказал, что «немного расстроен заявлением Зеленского, что для решения территориального вопроса необходим переписывать конституцию Украины». Трамп настаивает, что территориальные обмены будут и Россия точно получит часть Украины.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube