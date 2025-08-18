Российские войска окружают Купянск

Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. По его словам, взять населенный пункт в лобовой атаке из-за серьезных укреплений ВСУ невозможно.

«Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно», – сказал он в комментарии ТАСС.

«ВСУ имеют достаточно серьезное укрепление там, что, в частности, обусловлено и особенностями ландшафта местности в этом районе. Эти укрепления враг готовил три года. О быстрой победе говорить, конечно, не приходится, но мы видим серьезное продвижение нашей армии», – пояснил глава харьковской ВГА.

«Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени», – отметил Ганчев.

