Вэнс: европейцам придется взять на себя основную часть бремени гарантий безопасности Украины

Европейцам придется взять на себя основную часть бремени гарантий безопасности Украины.
Об этом заявил вице-президент США Дж. Д. Вэнс. «Я не думаю, что мы должны взваливать на себя это бремя. Я думаю, мы должны помочь, если необходимо, остановить войну», – заметил Вэнс.
«Я думаю, мы должны ожидать, и президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть ведущую роль. Какую бы форму она ни приняла, европейцам придётся взять на себя основную часть бремени», – пояснил вице-президент Вэнс.
Вашингтон, Елена Васильева
