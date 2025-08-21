Вэнс: европейцам придется взять на себя основную часть бремени гарантий безопасности Украины

Европейцам придется взять на себя основную часть бремени гарантий безопасности Украины.

Об этом заявил вице-президент США Дж. Д. Вэнс. «Я не думаю, что мы должны взваливать на себя это бремя. Я думаю, мы должны помочь, если необходимо, остановить войну», – заметил Вэнс.

«Я думаю, мы должны ожидать, и президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть ведущую роль. Какую бы форму она ни приняла, европейцам придётся взять на себя основную часть бремени», – пояснил вице-президент Вэнс.

Вашингтон, Елена Васильева

