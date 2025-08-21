Будапешт готов принять мирные переговоры, но Зеленский туда ехать не хочет

Венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил в четверг полную готовность своей страны принять участников мирных переговоров по Украине.

«Если мы понадобимся, мы доступны (...) и обеспечим соответствующие, справедливые и безопасные условия для таких переговоров », – добавил министр иностранных дел Петер Сийярто в своем выступлении в социальных сетях.

«Я не знаю ни одного европейского политика сегодня, кроме Виктора Орбана, который мог бы разговаривать на равных с американским и российским президентами», – добавил он, высоко оценив «уникальное для Европы сотрудничество». Министр иностранных дел Венгрии отреагировал на сообщения в прессе, в которых Будапешт рассматривался как возможное место проведения трёхстороннего саммита.

Между тем, Владимир Зеленский уже выразил нежелание проводить встречу в Будапеште. Он подчеркнул, что проведение этой встречи в Будапеште, цитируем «на сегодня – это непросто», учитывая сближение Венгрии и России. В этом контексте Зеленский предпочёл бы «встречу в нейтральной Европе», например, в Швейцарии или Австрии. Он также упомянул Турцию, где состоялись последние двусторонние российско-украинские переговоры.

Отношения между Киевом и Будапештом крайне напряженные: Виктор Орбан выступает против любой военной помощи Киеву и его вступления в ЕС, поскольку, по его словам, это «разрушит» блок, обвиняя соседа в нарушении прав венгерского меньшинства.

Венгерская столица также остаётся для Киева болезненным эпизодом истории. Именно там в 1994 году бывшая советская республика заключила соглашение, известное как Будапештский меморандум, о передаче России советского ядерного оружия, хранившегося на её территории. Владимир Зеленский считает, что его страна передала его, «не получив ничего взамен» . «Нам следовало обменять его на (членство в) НАТО», – считает Зеленский.

