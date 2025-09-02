Украина удивилась, что в итоговом коммюнике ШОС нет про нее ни слова

МИД Украины удивился тому, что в итоговом заявлении стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Китае не упоминается украинский конфликт, пишет The New York Times.

Как подчеркивает издание, в тексте коммюнике не встречается упоминание конфликта на Украине, несмотря на упоминания о множестве войн и террористических атак в мире.

«Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении назвало «удивительным» тот факт, что в итоговом коммюнике саммита не упоминается «крупнейший агрессивный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны», – сказано в материале, который цитируют «Вести».

25-й саммит ШОС проходил с 31 августа по 1 сентября 2025 года в Китае. По итогам встречи было подписано 20 документов, в частности Тяньцзиньская декларация.

