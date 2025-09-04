Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Днепре

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Днепре.

Украинские диверсанты пересекали реку на лодке и попытались высадиться в островной зоне. На перехват ДРГ были направлены FPV-дроны.

«В результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа – уничтожена», – отметили в оборонном ведомства.

В Минобороны добавили, что операторы ударных дронов бригады разведки группировки войск «Днепр» находятся в постоянной готовности к поражению выявленных плавсредств ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

