Среда, 10 сентября 2025, 09:32 мск

В Черном море уничтожили украинский морской дрон

Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, вражеский морской дрон был перехвачен около 07:10 мск. Другие подробности не приводятся.

Напомним, сегодня ранним утром глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. Позднее, в 8:54 мск он объявил об отмене угрозы атаки морских дронов и поблагодарил военных за «их молниеносные действия и безупречное выполнение поставленных задач».

Москва, Наталья Петрова

